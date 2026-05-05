В Тамбовской области любитель быстрой езды едва не остался без средства передвижения

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району были возбуждены 11 исполнительных производств в отношении 41-летнего мужчины. Житель села Кузьмино-Гать, любивший быструю езду, не оплатил штрафы Госавтоинспекции на 30 тысяч рублей.

- Сотрудником ведомства в отношении автотранспортного средства марки «Mitsubishi Pajero» должника составлен акт описи и ареста, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Мужчина предпочел погасить задолженность на месте.