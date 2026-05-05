В Тамбовской области работники фирмы по производству металлоконструкций три месяца не получали зарплату

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам фирмы по производству строительных металлоконструкций.

По версии следствия, работники организации не получали зарплату с января по март 2026 года.

- Образовалась задолженность по оплате труда в размере 3,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

При этом на счетах фирмы имелись деньги, только направлялись они на иные цели, например, на осуществление взаиморасчетов с контрагентами.

Обстоятельств совершенного преступления устанавливаются, принимаются меры по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан.