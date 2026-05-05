7 и 8 мая в Тамбове ограничат движение

В Тамбове для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., у здания прокуратуры ограничат движение.

7 мая с 22 часов и до окончания мероприятия 8 мая, будет запрещена остановка машин на улице Лермонтовской, на участке от улицы Набережной

до улицы Советской; по Кронштадтской площади, на участке от дома 3 по улице

Лермонтовской до улицы Кронштадтской.

8 мая с 8 часов и до окончания мероприятия запретят проезд машин по улице Лермонтовской, на участке от улицы Набережной до улицы по Кронштадтской площади, а также на участке от дома 3 по улице Лермонтовской до улицы Кронштадтской.