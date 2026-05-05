Новый сквер в Мичуринске изуродовали вандалы

Вандалы атаковали только отремонтированный сквер на Липецком шоссе в Мичуринске. По данным администрации наукограда, в течение двух месяцев на объекте кипели работы, в результате здесь появилась обновленная территория, с новой плиткой, скамейками и подвесными диванами. В сквере также появились входные группы, вазоны для цветов.

К сожалению, сквер уже пострадал от рук вандалов. Кто-то целенаправленно поцарапал основания качелей, оторвал ограничительные тросы, чтобы диванчики сильно раскачивались, а сиденья изуродовали надписями и символами.

- Это не хулиганство по неосторожности — это осознанные действия. Мы уже направили информацию в правоохранительные органы, – сказал глава Мичуринска Максим Харников.