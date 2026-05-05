В Тамбовской области многодетных родителей обвиняют в избиении маленького сына

15 апреля сотрудники полиции Первомайского округа совместно с представителем Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществили выезд к семье из поселка Хоботово, состоящей на профилактическом учете.

Проверяющие обнаружили мать троих детей с признаками алкогольного опьянения, малыши выглядели неопрятно, жилище находилось в антисанитарном состоянии.

- При осмотре одного из детей на различных частях тела были обнаружены телесные повреждения в виде ссадин, ушибов и кровоподтеков, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

41-летняя мать ребенка утверждала, что мальчика избил 48-летний глава семейства.

Позже в отделе полиции мужчина пояснил, что 12 апреля находился дома в состоянии опьянения. Причина, по которой тамбовчанин пришел в ярость, не уточняется, но в итоге он принялся хватать сына за уши, бить ладонью по лицу, стегать ремнем по спине. Слова отца подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что ранее муж и жена не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, они были судимы за различные преступления.

В настоящее время в отношении родителей возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- В компетентные органы направлена информация с целью последующего изъятия несовершеннолетних из семьи, - отметили в пресс-службе ведомства.