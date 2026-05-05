В Тамбовской области при строительстве парка похитили 3,6 миллиона рублей

В Котовске вынесли приговор по уголовному делу в отношении двух жителей области, которых признали виновными в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Выяснилось, что в 2019 году в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Создание комфортной городской среды на территории парка культуры и отдыха города Котовска Тамбовской области» подсудимые похитили больше 3,6 миллиона рублей путем завышения объемов и стоимости фактически выполненных работ.

- Суд приговорил фигурантов к условным срокам от 3 до 4 лет, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с фигурантов суммы причиненного ущерба.