В Тамбовской области стало меньше фальшивок

Банки Тамбовской области в первом квартале этого года выявили 8 поддельных банкнот. Годом ранее, по данным регионального отделения Банка России, за аналогичный период было обнаружено 10 фальшивок. Из оборота изъяли 4 поддельные купюры номиналом 5000 рублей, 2 банкноты номиналом 1000 рублей, а также по одной купюре 2000 и 500 рублей.

- Несмотря на то что количество выявляемых поддельных купюр сокращается год от года, аферисты продолжают незаконную деятельность. Вероятность того, что к вам в руки попадут фальшивки все еще есть. В топе самых подделываемых остаются купюры крупных номиналов. Проверяйте деньги по нескольким признакам, например, если наклонить банкноту и

посмотреть на нее под углом, на настоящей должны быть видны скрытые символы «РР» или знак рубля. А еще на просвет должны быть видны водяные знаки и защитная нить с номиналом, — напоминают эксперты Банка России.