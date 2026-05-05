Тамбовчанина будут судить за гибель пенсионерки в аварии

Женщина погибла на месте аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В прокуратуре Советского района Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в сентябре 2025 года водитель грузового автомобиля, на регулируемом перекрестке улиц Авиационной и Делегатской начал движение в момент переключения красного сигнала светофора на желтый и наехал на женщину, переходившую дорогу.

В результате ДТП от полученных травм 79-летняя потерпевшая скончалась на месте.

- Уголовное дело направлено в Советский районный суд, – сообщает прокуратура Тамбовской области.