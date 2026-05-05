В Тамбове начались акарицидные обработки зеленых зон

Фото администрации города Тамбова

В парках и скверах Тамбова стартовала акарицидная обработка. Об этом сообщает администрация областного центра.

Как рассказали в городском руководстве, теплая погода стала причиной появления клещей. На некоторых участках специалисты Роспотребнадзора фиксируют превышение их количества на квадратный метр.

5 мая обработка проводится в парке «Дружба», где площадь зеленой зоны составляет почти 320 тысяч квадратных метров. 6 мая работы проведут в парках Победы и «Ласки».

- Также в списке - правый и левый берега Набережной, парк «Пионерский», «Олимпийский», прибрежная территория Бокинских прудов, территория у Центра единоборств на Мичуринской, 150, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Уточняется, что обработку зеленых зон города проводят несколько раз в сезон.

К слову, препарат не опасен для людей и животных, но в период обработки и в течение двух-трех часов после нее посещать места отдыха не рекомендуется.