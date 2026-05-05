Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:24

В столкновении автобуса и легковушки в Тамбове получила травмы 12-летняя девочка

Авария произошла на ул. Мичуринской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Автобус въехал в остановившееся на светофоре авто

Автобус въехал в остановившееся на светофоре авто

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 4 мая в 16 часов 30 минут в районе дома №55 по улице Мичуринской города Тамбова. 66-летний водитель автобуса «ГАЗ» не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в остановившийся на перекрестке на красный «Volkswagen Caddy» под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП несовершеннолетний травмы получила 12-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Caddy», – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – Девочку доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, ее не госпитализировали.

В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка

В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.