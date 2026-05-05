В столкновении автобуса и легковушки в Тамбове получила травмы 12-летняя девочка

Автобус въехал в остановившееся на светофоре авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 4 мая в 16 часов 30 минут в районе дома №55 по улице Мичуринской города Тамбова. 66-летний водитель автобуса «ГАЗ» не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в остановившийся на перекрестке на красный «Volkswagen Caddy» под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП несовершеннолетний травмы получила 12-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Caddy», – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – Девочку доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, ее не госпитализировали.