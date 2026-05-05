У тамбовчан в апреле изъяли 30 единиц гражданского оружия

С 27 апреля по 3 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тамбовской области проверили больше 60 владельцев оружия. За этот период выявили 6 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято 8 единиц оружия и 17 боеприпасов, жители области добровольно сдали 4 единицы оружия.

В апреле прошли больше 350 проверок обеспечения условий сохранности

оружия его владельцами, по результатам которых к административной

ответственности привлекли около 30 человек. За допущенные нарушения изъято

почти 30 единиц гражданского оружия, правоохранителям добровольно сдано 14 единиц оружия, аннулировано 7 лицензий и разрешений.