В Тамбове пожарные спасли из горящей многоэтажки троих человек

В Тамбове пожарные спасли троих человек и эвакуировали еще десятерых во время пожара в четырехэтажном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области.

‎Сообщение о пожаре на улице Михайлова поступило в МЧС в 8.44 5 мая. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 7 минут.

- В результате пожара выгорела квартира на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что ликвидацией пожара занимались 18 человек и шесть единиц техники. Причина ЧП устанавливается.