Тамбовчанин лишился пикапа из-за долга в 44 тысячи рублей

Тамбовчанин, не любивший оплачивать штрафы ГАИ может остаться без иномарки.

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району находится 50 исполнительных производств в отношении мужчины. Его долг составляет 44 тысячи рублей.

Сотрудник ведомства выяснил, что должнику принадлежит машина марки «Great Wall Poer».

- В рамках рейдового мероприятия сотрудником ведомства наложен арест на автомобиль неплательщика, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Автомобиль отправился на спецстоянку, а в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 100 тысяч рублей.

Если тамбовчанин не оплатит долг, его имущество оценят и передадут для реализации на торгах.