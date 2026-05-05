В Тамбове подвели итоги отопительного сезона

Скоро в городе начнутся отключения горячей воды

С 5 мая, в соответствии с распоряжением главы администрации Тамбова о завершении отопительного сезона, теплоэнергетики переводит свои объекты на летний режим работы.

По данным за последние 10 лет этот отопительный сезон стал рекордным для Тамбова по продолжительности и морозам: его длительность составила 217 дней. Самый холодный день этого ОЗП – 3 февраля. Средняя температура наружного воздуха в этот день составила -26 С.

- Отопительный сезон в Тамбове прошел спокойно, без масштабных отключений. Это результат планомерной модернизации сетей в последние годы. Тем не менее, летом мы обновим проблемные участки трубопроводов, которые вызывали опасения зимой, – сообщили в теплоэнергетической компании.

После завершения отопительного сезона стартуют ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках проведения с указанием адресов, где на время испытаний производится отключение горячего водоснабжения, горожанам сообщат дополнительно.

Фото пресс-службы АО «РИР Энерго» - «Тамбовская генерация»