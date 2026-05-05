Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 6:33

Иномарку тамбовчанина могут продать за долги

У неплательщика арестовали машину прямо на трассе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Житель Тамбова не оплатил 47 штрафов ГАИ на 130 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району были возбуждены исполнительные производства в отношении 43-летнего мужчины.

Сотрудники Госавтоинспекции, остановили машину должника на трассе и оперативно передали информацию судебным приставам. На место прибыл сотрудник Мичуринского районного отделения судебных приставов. Он арестовал машину должника марки «Toyota Camry». Авто эвакуировали на спецстоянку.

- Если мужчина не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль принудительно реализуют в счет оплаты задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.