Иномарку тамбовчанина могут продать за долги

Житель Тамбова не оплатил 47 штрафов ГАИ на 130 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району были возбуждены исполнительные производства в отношении 43-летнего мужчины.

Сотрудники Госавтоинспекции, остановили машину должника на трассе и оперативно передали информацию судебным приставам. На место прибыл сотрудник Мичуринского районного отделения судебных приставов. Он арестовал машину должника марки «Toyota Camry». Авто эвакуировали на спецстоянку.

- Если мужчина не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль принудительно реализуют в счет оплаты задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.