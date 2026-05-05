В Рассказово составили график мероприятий на День Победы

В Рассказово составили график мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

7-8 мая с 15:00 до 18:00

«Вахта памяти» - аудиотрансляция литературно - музыкальных композиций у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере

8 мая 19:30

Проект «Кинотеатр под открытым небом» - показ фильма «В августе 44-го»

Парк семейного отдыха «Дунайчик»

9 мая с 9:00 до 18:00

Вахта Памяти Пост №1 -

Почетный караул у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере

9 мая с 9:00 до 18:00

«Вахта памяти» - аудиотрансляция литературно - музыкальных композиций у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере

9 мая с 10:00 до 11:00

Торжественное возложение цветов у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере и к местам захоронений

9 мая с 16:00 до 16:30

Музыкальный лекторий Музыкально-литературная композиция «Героям Великой Отечественной посвящаем»

Парк семейного отдыха «Дунайчик», лекторий

9 мая с 16:30 до 17:00

Литературно-поэтическая программа «Победа в сердце каждого живет», лекторий

9 мая с 16:30 до 17:00

Выставка «Память сильнее времени»

Мастер - классы:

Открытка в технике «квиллинг» «День Победы»

Оригами «Голубь - символ Мира и Памяти»

Открытая площадка КДЦ «Клубок»

9 мая с 16:00 до 17:00

Полевая кухня

(у здания «Клубок»)

9 мая с 17:00 до 19:00

Праздничная программа «Голос Победы»

Парк семейного отдыха «Дунайчик», главная сцена