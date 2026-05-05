В Рассказово составили график мероприятий на День Победы

В Рассказово составили график мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
7-8 мая с 15:00 до 18:00
«Вахта памяти» - аудиотрансляция литературно - музыкальных композиций у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере
8 мая 19:30
Проект «Кинотеатр под открытым небом» - показ фильма «В августе 44-го»
Парк семейного отдыха «Дунайчик»
9 мая с 9:00 до 18:00
Вахта Памяти Пост №1 -
Почетный караул у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере
9 мая с 9:00 до 18:00
«Вахта памяти» - аудиотрансляция литературно - музыкальных композиций у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере
9 мая с 10:00 до 11:00
Торжественное возложение цветов у Мемориала памяти и воинской славы в Центральном сквере и к местам захоронений
9 мая с 16:00 до 16:30
Музыкальный лекторий Музыкально-литературная композиция «Героям Великой Отечественной посвящаем»
Парк семейного отдыха «Дунайчик», лекторий
9 мая с 16:30 до 17:00
Литературно-поэтическая программа «Победа в сердце каждого живет», лекторий
9 мая с 16:30 до 17:00
Выставка «Память сильнее времени»
Мастер - классы:
Открытка в технике «квиллинг» «День Победы»
Оригами «Голубь - символ Мира и Памяти»
Открытая площадка КДЦ «Клубок»
9 мая с 16:00 до 17:00
Полевая кухня
(у здания «Клубок»)
9 мая с 17:00 до 19:00
Праздничная программа «Голос Победы»
Парк семейного отдыха «Дунайчик», главная сцена