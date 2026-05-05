Тамбовчанин угнал трактор, чтобы съездить в магазин

2 мая в полицию поступила информация о том, что с территории фермерского хозяйства в селе Граждановка угнали трактор, принадлежащий местному предпринимателю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что трактор МТЗ-80 исчез территории крестьянско-фермерского хозяйства.

Подозреваемый в его угоне вскоре задержали. При опросе 60-летний сотрудник КФХ признался в преступлении и рассказал, что трактор работодателя он угнал для того, чтобы добраться до магазина.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.