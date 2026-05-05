Тамбовчане могут пожаловаться на проблемы с медпомощью

19 мая с 9 часов 30 минут до 11 часов исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Тамбовской области Андрей Степанов совместно с министром здравоохранения региона Мариной Македонской проведут прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Место приема: следственное управление по Тамбовской области (г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 156).

- Предварительная запись обязательна. Сделать это можно по номеру 8(4752) 71-00-61, – сообщает СУ СКР по региону.