НовостиОбщество5 мая 2026 5:19

Следователи проверят сообщение об отсутствии дороги в селе Тамбовского округа

Жители жалуются на состояние ул. Гагарина в Горелом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В интернете сообщается об отсутствии транспортной инфраструктуры в селе Горелое Тамбовского округа. Местные жители жалуются на состояние дорожного покрытия по улице Гагарина и бездействие районной администрации, несмотря на их многочисленные обращения.

В связи с изложенным, исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Тамбовской области Андрей Степанов поручил руководителю Тамбовского МСО Тимуру Вотановскому дать правовую оценку изложенным в публикации доводам местных жителей в рамках процессуальной проверки.

- Ход проведения доследственной проверки находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам проведения необходимых проверочных мероприятий.