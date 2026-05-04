Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 14:30

В Тамбове будут судить хулиганов, избивших молодых людей на остановке в центре города

Пьяные парни неадекватно вели себя в автобусе, а потом рассердились на замечание пассажира
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека и троих его приятелей 16-17 лет. Молодых людей обвиняют в хулиганстве, а одного из них - еще и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Вечером 19 октября 2025 года нетрезвые обвиняемые в салоне общественного транспорта вели себя вызывающе и громко разговаривали, не стесняясь в выражениях. Один из пассажиров автобуса сделал им замечание. В ответ молодые люди проявили агрессию.

- Обвиняемые стали проявлять необоснованную агрессию и на остановке вышли вслед за ним и двумя его приятелями, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Выяснение отношений состоялось прямо на остановке «Парк Культуры». Обвиняемые избили троих молодых людей. Один из пострадавших попал в больницу с травмой головы, переломами костей носа и другими повреждениями.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.

За хулиганство молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы, за избиение - до 5 лет.