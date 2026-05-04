В Тамбове будут судить хулиганов, избивших молодых людей на остановке в центре города

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека и троих его приятелей 16-17 лет. Молодых людей обвиняют в хулиганстве, а одного из них - еще и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Вечером 19 октября 2025 года нетрезвые обвиняемые в салоне общественного транспорта вели себя вызывающе и громко разговаривали, не стесняясь в выражениях. Один из пассажиров автобуса сделал им замечание. В ответ молодые люди проявили агрессию.

- Обвиняемые стали проявлять необоснованную агрессию и на остановке вышли вслед за ним и двумя его приятелями, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Выяснение отношений состоялось прямо на остановке «Парк Культуры». Обвиняемые избили троих молодых людей. Один из пострадавших попал в больницу с травмой головы, переломами костей носа и другими повреждениями.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.

За хулиганство молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы, за избиение - до 5 лет.