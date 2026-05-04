В Тамбове перед 9 Мая введут ограничения дорожного движения

В Тамбове перед 9 Мая вводится ряд ограничений дорожного движения. Об этом сообщает администрация города.
Так, 6 мая с 22.00 будет запрещена остановка, а с 7 мая с 8.30 до окончания мероприятия - и движение транспорта по следующим улицам:
- площадь Ленина;
- Интернациональная от Советской до Базарной;
- Карла Маркса от М. Горького до Октябрьской.
Уточняется, что на этих же участках при необходимости с 22.00 7 мая запретят остановку, с 8.30 до окончания мероприятия 8 мая - движение транспорта средств.
Пешеходные ограждения будут установлены 6 мая, при необходимости, с 22.00 7 мая до завершения мероприятия в парковочных карманах на следующих улицах:
- Интернациональная от Базарной до Советской;
- площадь Ленина;
- К. Маркса от М. Горького до Октябрьской.