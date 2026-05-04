Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 13:50

Тамбовчанку обвиняют в хищении бюджетных средств

Женщина присвоила 350 тысяч рублей, которые получила на развитие бизнеса
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Местную жительницу обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемая похитила 350 тысяч рублей, выделенных ей в качестве государственной социальной помощи развитие бизнеса по производству мебели.

- Она предоставила в уполномоченный орган фиктивные документы о приобретении различного оборудования, - пояснили в прокуратуре Жердевского района.

Уголовное дело направлено в Жердевский районный суд.