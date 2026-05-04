Тамбовчанку обвиняют в хищении бюджетных средств

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Местную жительницу обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемая похитила 350 тысяч рублей, выделенных ей в качестве государственной социальной помощи развитие бизнеса по производству мебели.

- Она предоставила в уполномоченный орган фиктивные документы о приобретении различного оборудования, - пояснили в прокуратуре Жердевского района.

Уголовное дело направлено в Жердевский районный суд.