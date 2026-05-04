Два моста в Тамбовской области остаются под водой

В Тамбовской области организован ежедневный мониторинг паводковой обстановки с применением системы космического мониторинга, беспилотных авиационных систем и силами оперативных групп ГУ МЧС России по Тамбовской области.

На контроле сейчас находятся подтопления низководных мостов в Мичуринском и Ржаксинском муниципальных округах. По состоянию на 4 мая уровень воды в Мичуринском округе составляет 22 сантиметра, в Ржаксинском округе 1 сантиметр над полотном. В динамике за прошедшую неделю наблюдается снижение уровня воды на 57 сантиметров и на 24 сантиметра соответственно.

- В обоих случаях движение по мостам остается закрыто, угроза подтопления жилых домов отсутствует, эвакуация населения не требуется, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.