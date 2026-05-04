В Тамбовской области ликвидирован пожар в частном доме

В Уметском округе загорелся жилой дом в деревне Скачиха. Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена часть дома.

- Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на другие части здания, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пожар удалось локализовать через 20 минут, через 26 минут - открытое горение было ликвидировано.

В огне никто не пострадал. В доме выгорела комната на площади 30 квадратных метров. Причины ЧП устанавливают органы дознания МЧС России.

Уточняется, что тушением пожара занимались специалисты и техника 34-й пожарно-спасательной части.