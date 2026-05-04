Тамбовчанин пытался дать полицейскому взятку в 500 тысяч рублей, чтобы помочь жене

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Мичуринска. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, обвиняемый предложил взятку сотруднику правоохранительных органов за затягивание проверки в отношении супруги обвиняемого. Женщина является предпринимателем и работает в сфере пассажирских перевозок.

Должное лицо в тот же день составило рапорт о склонении к совершению коррупционного преступления.

- Незаконные действия фигуранта по даче взятки в сумме 500 тысяч рублей были пресечены региональным УФСБ России, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Тамбовчанин признал вину.

- По ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Уголовное дело рассмотрит Мичуринский районный суд.