Тамбовские подростки угнали чужое авто

Утром 17 апреля в жердевскую полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил об угоне автомобиля.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ночью от дома автовладельца на улице Чкалова неизвестные, воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, совершил угон ВАЗ-2106.

Вскоре полицейские выяснили, что преступление совершили два подростка, проживающих в Жердевке. Гуляя поздно ночью по городу, они увидели незапертый автомобиль и решили покататься. Однако через некоторое время двигатель заглох, и они бросили машину на обочине.

Молодых людей доставили в отдел полиции, опросили и получили от них признательные показания. Автомобиль обнаружен без технических повреждений.

- В отношении подростков возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ. За такое преступление грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Один из ребят уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.