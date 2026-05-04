Тамбов украсят около 3 млн цветов

В Тамбове в связи с потеплением началась высадка цветов в городские клумбы. Первыми будут украшены территории у военных монументов. Об этом сообщает администрация города.

- К 9 Мая яркие ковры из цветов и кустарников появятся у мемориала «Вечный огонь», «Тамбовский колхозник», сквере им. Петрова, Парке Победы, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

4 мая работы проводятся у памятника Зое Космодемьянской. Здесь в двух больших гранитных клумбах высадят шесть тысяч растений: три вида петуний, цинерарию, агаву, спирею.

- Из-за холодной погоды пока задерживается цветение роз в цветниках рядом, но к лету и они должны начать радовать горожан яркими бутонами, - отмечает начальник отдела дизайна Дирекции благоустройства и озеленения Елена Простосердова.

Также 4 мая проведут работы в сквере у мемориала «Тамбовский колхозник», где появится триколор из почти 17 тысяч петуний.

Как рассказала Елена Простосердова, оформление цветников в областном центре стараются менять каждый год. А вот ассортимент растений может оставаться неизменным, так как на некоторых клумбах приживаются только определенные их виды. Количество многолетников в клумбах увеличивается год от года.

Всего в этом году в Тамбове будет высажено около 3 млн цветов, которые украсят городские клумбы, малые архитектурные формы, световые опоры и балконы.