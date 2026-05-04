В Тамбове состоится театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова

Откроется фестиваль 12 мая

С 12 по 20 мая 2026 года в Тамбове пройдёт XIХ Межрегиональный

театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова. Николай Хрисанфович Рыбаков (1811–1876) – великий русский актёр, чья жизнь и творчество тесно связаны с Тамбовом. Он начинал играть на нашей сцене ещё в сороковых годах XIX века, а в конце жизни вступил в тамбовскую труппу, уже будучи признанным мастером, в зените своей славы, после того как Москва отметила 50-летний юбилей сценической деятельности выдающегося русского трагика. Именно на тамбовской земле завершился его путь: актёр погребён на Успенском кладбище города.

В 2026 году исполняется 200 лет со дня смерти Николая Хрисанфовича.

Фестиваль имени Рыбакова – дань памяти актеру, чей талант и преданность

сцене навсегда остались в истории Тамбова и всего русского театра.

В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие:

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н.

Толстого. Спектакль «Протокол одного заседания» по пьесе Александра Гельмана

Буинский государственный драматический театр. Спектакль «Капитанская

дочка» Александр Пушкин

Мичуринский драматический театр. Спектакль «Таня» Алексей Арбузов

Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени

академический театр драмы имени М. Горького. Спектакль «Живой» Лев Толстой

Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное

пространство». Спектакль «Анна. Сны» по мотивам романа Л. Толстого «Анна

Каренина»

Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почета»

драматический театр. Спектакль «Отелло» Уильям Шекспир

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова. Спектакль «Медведь»

Сергей Самодов.

Фото Тамбовского драматического театра