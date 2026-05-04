В Тамбовской области в этом году отремонтируют 168 километров дорог

В региональном правительстве обсудили выполнение программ по ремонту и строительству дорог в 2026 году.

По данным и.о.министра автомобильных дорог и транспорта Альберта Чурилова, в этом году планируется привести в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяжённостью 168 км и 179 погонных метров искусственных сооружений. Полный перечень объектов ремонта представлен в специальном разделе на сайте правительства Тамбовской области.

Также запланировано устройство искусственного освещения на 21 км дорог, установка и замена барьерного ограждения, установка дополнительных камер фотовидеофиксации.

Кроме того в этом году восстановят три пункта весогабаритного контроля, в 2027 году запланировано строительство ещё двух. Это необходимо, чтобы перегруженные фуры не разбивали дороги, которые затем повторно приходится ремонтировать за счёт бюджета.

- Продолжится контроль за исполнением гарантийных обязательств на уже отремонтированных участках дорожной сети. Все выявленные недостатки подрядчики должны исправлять качественно и в срок, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.