В Тамбовской области иномарка столкнулась с фурой

Иномарка столкнулась с грузовиком Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 3 мая в 0 часов 50 минут на 520 километре автодороги Р-22«Каспий» в Сампурском муниципальном округе. 33-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу там, где это не запрещено и столкнулся с большегрузом «Freightliner» под управлением 57-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Hyundai Solaris» с различными травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.