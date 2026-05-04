Тамбовчанин на иномарке врезался в большегруз

Легковушка совершала обгон Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 3 мая в 21 час 28 минут на 12 километре автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» в Кирсановском муниципальном округе. 23-летний водитель автомобиля «Lifan» выполнял обгон в нарушении дорожной разметки 1.11 и столкнулся с большегрузом «Foton» под управлением 60-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя автомобиля «Lifan» с различными травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.