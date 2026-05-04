Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 10:09

В Тамбове парад на площади Ленина покажут в прямом эфире

9 мая увидеть прохождение войск Тамбовского гарнизона лично можно будет только по пропускам
Марина МАКОВЛЕВА

9 мая тамбовчане смогут увидеть трансляцию парада, который пройдет на площади Ленина областного центра. Об этом рассказали в правительстве Тамбовской области.

Торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона начнется в 10.00. Доступ на него будет ограничен по соображениям безопасности. Пропуск на парад получат ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей. Все остальные смогут понаблюдать за торжествами не выходя из дома.

- Для всех жителей региона будет организован прямой эфир парада в Тамбове, - отметили в правительстве Тамбовской области.

Посмотреть трансляцию можно будет на 21 кнопке кабельных операторов, на сайте телекомпании «Новый век», на официальном сайте правительства региона и в соцсетях правительства области «ВКонтакте» и «Одноклассники».