В Тамбове парад на площади Ленина покажут в прямом эфире

9 мая тамбовчане смогут увидеть трансляцию парада, который пройдет на площади Ленина областного центра. Об этом рассказали в правительстве Тамбовской области.

Торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона начнется в 10.00. Доступ на него будет ограничен по соображениям безопасности. Пропуск на парад получат ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей. Все остальные смогут понаблюдать за торжествами не выходя из дома.

- Для всех жителей региона будет организован прямой эфир парада в Тамбове, - отметили в правительстве Тамбовской области.

Посмотреть трансляцию можно будет на 21 кнопке кабельных операторов, на сайте телекомпании «Новый век», на официальном сайте правительства региона и в соцсетях правительства области «ВКонтакте» и «Одноклассники».