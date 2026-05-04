В Тамбове в аварии пострадали три человека, в том числе двое детей

В аварии получили травмы дети Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы три человека, в том числе двое детей, произошла 1 мая в 10 часов 10 минут в районе дома №66 по улице Коммунальной города Тамбова. 33-летняя водитель автомобиля «Chery Tiggo 7 Pro», по предварительной информации, проехала перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Haval F7» под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Chery Tiggo» и ее несовершеннолетних пассажиров, 9-летних девочку и мальчика доставили в больницы Тамбова, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.