Тамбовчанина осудили за фото в соцсети

Советским районным судом Тамбова вынесен приговор за публичную демонстрацию запрещенной символики.

С 5 февраля по 25 июля 2025 года подсудимый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики, разместил на своей странице в соцсети фото с изображением неизвестного. На теле мужчины имелась татуировка с символикой запрещенной экстремистской организации.

Тамбовчанина признали виновным.

- Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, -уточнили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Кроме того, у тамбовчанина конфисковали телефон, с которого он опубликовал фото.