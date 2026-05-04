Тамбовчанин заплатил алименты, чтобы не остаться без машины и без прав

Тамбовчанин задолжал сыну 167 тысяч рублей алиментов. Исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчины находится в Моршанском районном отделении судебных приставов. Мужчина перечислял деньги на содержание сына не в полном объеме.

Судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в пользовании правом управления транспортными средствами. Кроме того, на его машину марки «LADA Priora» был наложен арест.

- Мужчина решил пересмотреть свое отношение к родительскому долгу и погасил задолженность, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.