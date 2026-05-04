В Котовске выявлено незаконное подключение к канализации

В Котовске специалисты Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» выявили незаконное подключение к канализации. Нарушение зафиксировано в районе многоэтажного дома №3 на улице 9-й Пятилетки.

- Установлено, что в дворовую канализационную сеть самовольно выполнена врезка от тепловой камеры, - прокомментировали в АО «Тамбовская сетевая компания».

В канализацию поступает горячая вода, что ускоряет износ трубопроводов, нарушает герметичность соединений, может приводить к деформации элементов сети и авариям.

При этом на данном участке наблюдается затрудненное прохождение стоков и подтопление подвала. В организации пояснили, что несанкционированный сброс стоков меняет гидравлический режим работы системы, что может привести к подпорам, засорам, подтоплению.

В настоящее время по факту выявленного нарушения составлен акт обследования. Материалы будут направлены в уполномоченные органы.