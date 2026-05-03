До +22 градусов ожидается в Тамбове днем 4 мая

Теплый весенний день ожидает тамбовчан в понедельник, 4 мая. Прогнозом поделились синоптики регионального филиала «Центрально–Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным специалистом, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в темное время суток составит +2...+7°. Днем воздух прогреется до +17...+22°.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст., влажность воздуха 69 %. В течение суток оба показателя понизятся.