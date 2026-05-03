НовостиОбщество3 мая 2026 18:34

Утром 4 мая в центре Тамбова перекроют движение и запретят остановку

На это время запланирована репетиция праздничных мероприятий ко Дню Победы
Анна ГРЕБЕНКИНА

Утром 4 мая в центре Тамбова введут ряд дорожных ограничений. Они связаны с проведением очередной репетиции праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточнили в городской администрации, с 7.00 будет запрещена остановка на площади Ленина и по улице Интернациональной - на участке от Советской до Карла Маркса. А с 8.30 и до окончания мероприятия здесь же перекроют движение транспортных средств.

На время вводимых ограничений работа общественного транспорта по ряду маршрутов будет скорректирована.