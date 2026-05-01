Суд обязал «Тамбовавтодор» отремонтировать дорогу

Прокурор Сосновского района Тамбовской области подал иск в защиту неопределённого круга лиц к ТОГКУ «Тамбовавтодор». Поводом стало бездействие учреждения, которое не организовало ремонт участка автомобильной дороги «Тамбов-Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — Вторые Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка (с 1-го по 18-й километр в границах Сосновского муниципального округа).

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора, и Тамбовский областной суд поддержал это решение. В ходе разбирательства подтвердилась вина «Тамбовавтодора»: учреждение, ответственное за содержание дороги, нарушило пункт 13 Правил дорожного движения РФ, а также пункты 5.2.4, 5.3.1 и 6.3.1 ГОСТа Р 50597-2017. На трассе зафиксированы выбоины, отсутствие горизонтальной разметки и занижение обочины. Примечательно, что ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Теперь ответчика обязали привести дорожное полотно в соответствие с требованиями ГОСТа.