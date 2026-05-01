НовостиПроисшествия1 мая 2026 11:15

В Тамбовской области зафиксировали первую смертельную мотоаварию

В ДТП погиб 21-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель потерял управление на крутом повороте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В Тамбовской области зафиксировали первое смертельное ДТП на мототехнике в этом году. 24 апреля в селе Староюрьево, 21-летний мужчина решил прокатиться на мопеде (он имел права категории С).

На крутом повороте, на мокрой дороге водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором и бетонной опорой. Мужчина был без шлема и от удара потерял сознание. В больницу его отвез отец, но, несмотря на помощь медиков, через 5 дней пациент скончался.

Староюрьево. Мотоавария

- В Тамбовской области ежегодно погибает порядка 10 водителей мототехники. Все случаи похожие. Скорость, отсутствие навыков, отсутствие экипировки, – напоминают в пресс-службе ГАИ Тамбовской области.