Тамбовчанке отсрочили исполнение приговора из-за детей

Тамбовский областной суд освободил из-под стражи многодетную мать. Ранее

жительница Рязанской области была признана виновной в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда учла, что подсудимая имеет на иждивении трех малолетних детей, в связи с чем реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы на срок 2 года отсрочено до достижения её младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

- Женщина освобождена из-под стражи, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.