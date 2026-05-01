ГАИ Тамбовской области работает в усиленном режиме

Сотрудники Госавтоинспекция УМВД России по Тамбовской области в период праздничных дней будут работать в усиленном режиме, в том числе проведут дополнительные мероприятия по профилактике нетрезвой аварийности.

С начала года с участием водителей с признаками опьянения зарегистрировано 8 ДТП, в которых 10 человек получили ранения. При этом многолетняя статистика показывает, что в период продолжительных предпраздничных дней наблюдается резкий рост числа нарушений, связанных с управлением авто в состоянии опьянения.

- Если вы располагаете информацией о водителе, который находится в состоянии опьянения, неадекватно ведет себя на дороге, совершает непредсказуемые маневры и т.п. действия, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области по телефону 8(4752) 53-40-67 или по единому номеру телефона полиции 102. При этом желательно сообщить марку, цвет автомобиля, его государственный

номер и направление его движения, – обращаются к жителям региона в ГАИ Тамбовской области.