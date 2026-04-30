В Тамбове злостного алиментщика приговорили к исправительным работам

Жителя Тамбова осудили за неуплату алиментов. 34-летний мужчина должен был выплачивать дочери четверть своих доходов, но игнорировал свои обязательства.

- Сумма задолженности достигла 480 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Исполнительное производство в отношении нерадивого отца находится в Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова. Сотрудник ведомства составил в отношении тамбовчанина протокол об административном правонарушении. Суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Однако и после этого мужчина не одумался и не попытался оплатить задолженность. В отношении должника было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил тамбовчанина к 6 месяцам исправительных работ.