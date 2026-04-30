НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:44

Тамбовчанина осудили за мошенничество при получении субсидий

Мужчина присвоил 300 тысяч рублей из бюджета, на которые должен был открыть свое дело
Марина МАКОВЛЕВА

Работник прокуратуры Ленинского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Житель областного центра признан виновным в мошенничестве.

- В 2023 году подсудимый совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 300 тысяч рублей, выделенных в качестве государственной помощи на осуществление предпринимательской деятельности, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Для подтверждения целевого расходования бюджетных денег тамбовчанин предоставил в Центр социальной поддержки граждан фиктивные документы о покупке инструментов для работы с пластиковыми окнами.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.