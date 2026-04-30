Тамбовчанина осудили за мошенничество при получении субсидий

Работник прокуратуры Ленинского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Житель областного центра признан виновным в мошенничестве.

- В 2023 году подсудимый совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 300 тысяч рублей, выделенных в качестве государственной помощи на осуществление предпринимательской деятельности, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Для подтверждения целевого расходования бюджетных денег тамбовчанин предоставил в Центр социальной поддержки граждан фиктивные документы о покупке инструментов для работы с пластиковыми окнами.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб в полном объеме. Его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.