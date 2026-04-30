Более 300 тамбовчан пострадали от укусов клещей с начала весны

С начала сезона в Тамбовской области к врачам обратились 307 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 90 детей.

- В 36% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, 34,2% - в черте населенных пунктов, - отмечает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Кроме того, многие пострадавшие обнаружили членистоногих после отдыха на природе.

Исследования показали, что в 32% случаев клещи являются переносчиками боррелиоза или гранулоцитарного анаплазмоза.