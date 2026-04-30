Тамбовчанину пришлось заплатить штрафы Госавтоинспекции, чтобы не остаться без машины

Фото УФССП России по Тамбовской области

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району в отношении 22-летнего молодого человека были возбуждены 37 исполнительных производств. Тамбовчанин не оплатил административные штрафы Госавтоинспекции на 54 тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину должника на трассе в Первомайском округе и вызвали судебного пристава. Сотрудник отделения по Первомайскому и Староюрьевскому районам произвел арест машины.

- Осознав серьезность ситуации, мужчина на месте оплатил всю задолженность, а также исполнительский сбор на сумму 70 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

На данный момент арест с автомобиля снят.