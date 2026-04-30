Тамбовчанку будут судить за случайное убийство сожителя

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины. Местная жительница обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

27 февраля обвиняемая поругалась со своим сожителем и ранила его ножом в живот.

- На следующий день 44-летний потерпевший от полученных тяжких телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время тамбовчанке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала, - отметили в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.