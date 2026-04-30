НовостиПроисшествия30 апреля 2026 12:55

Тамбовчанку будут судить за случайное убийство сожителя

Ножевой удар женщины оказался смертельным
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Ленинского района города Тамбова

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины. Местная жительница обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

27 февраля обвиняемая поругалась со своим сожителем и ранила его ножом в живот.

- На следующий день 44-летний потерпевший от полученных тяжких телесных повреждений скончался в медицинском учреждении, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время тамбовчанке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала, - отметили в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.