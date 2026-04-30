В Мичуринске с 1 мая заработает Парк культуры и отдыха

В Мичуринске с 1 мая Парк культуры и отдыха открывает 179-й весенне-летний сезон. Об этом сообщает администрация города.

- Сотрудники провели генеральную уборку парка, проверили аттракционы после зимней передышки и подготовили их к работе, обработали территорию от клещей, - отмечают в пресс-службе городского руководства.

С 10.00 до 21.00 в парке будут работать аттракционы (перерыв с 15.00 до 16.00).

Кроме того, гостей парка ждет насыщенная программа:

1 мая

10.00 - открытие выставки-продажи изделий мичуринских мастериц;

12.00 - праздничная программа «Наш парк вновь встречает гостей!»;

18.00 - концертная программа «Первомай, зажигай!»;

2 мая

12.00 - развлекательное мероприятие «Летим на крыльях веселья»;

18.00 - концертная программа «Весна! Цветы! Улыбки!»

3 мая

12.00 - игровая программа «И это время называется весна».