Тамбовчанина будут судить за нетрезвую езду

В суд передают уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Из материалов уголовного дела следует, что в марте мужчина ехал по дорогам Мордовского муниципального округа на автомобиле ВАЗ-21053. На законное требование сотрудников полиции об остановке машины фигурант не отреагировал и продолжил движение.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и лишен водительских прав.

В ходе предварительного расследования на автомобиль обвиняемого наложен арест.

- Прокуратура направила уголовное дело в Мордовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщают в ведомстве.