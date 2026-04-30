В Тамбове проверили таксистов

Водители обязаны устранить нарушения

Сотрудники регионального минтранса и ОГИБДД УМВД России по г. Тамбову проведено рейдовое мероприятие в сфере легкового такси на предмет соблюдения обязательных требований закона.

В ходе рейда проверили 23 такси. У некоторых водителей не оказалось договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

В связи с этим разрешения на осуществление деятельности по перевозке такси приостанавливаются до момента предъявления их в министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

